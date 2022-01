Le tour du monde en solo de Zara Rutherford se prolonge : "J’attends une météo meilleure"

L'avion de sport ultraléger avec lequel Zara tente de battre le record est un avion du type Shark Ultralight, considéré comme l'avion ultraléger le plus rapide. Il a une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure. Normalement, il s'agit d'un biplace mais, pour cette aventure, un siège a été retiré et un réservoir de carburant supplémentaire a été ajouté. La pilote espère, avec cette tentative de record, susciter l'intérêt des jeunes filles pour l'aviation.

Depuis le début de son périple, elle fait la Une des journaux belges, mais aussi de la presse américaine et britannique. "Zara ne s’occupe pas des demandes d’interviews. Et nous ses parents non plus", expliquait Beatrice De Smet. "Nous voulons pouvoir nous concentrer entièrement sur ce qu’elle fait. Quelqu’un d’autre se charge pour nous des demandes de la presse".

Et que compte faire Zara Rutherford après son incroyable voyage ? "Elle a déjà des projets, elle veut poursuivre sa mission, qui est de prouver que les filles peuvent aussi réaliser des choses hors du commun. Elle compte aller parler dans les écoles et entamer des études universitaires", précisait encore sa maman au micro de Radio 2.