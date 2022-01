Réouverture complète de la gare de Bruxelles-Nord après son évacuation

Une fuite de gaz s'est produite, lundi vers 11h00, sur un chantier situé boulevard Simon Bolivar, à proximité de la gare du Nord de Bruxelles. Il n'y a pas eu de blessé. Par mesure de prudence, la police a décidé de faire évacuer la gare.

Un périmètre de sécurité a été établi par la police et la circulation autour de la gare a été bloquée. Les pompiers de Bruxelles se sont rendus sur place également, et des techniciens de Sibelga ont été appelés pour intervenir sur la fuite. Celle-ci a été colmatée et deux heures plus tard, vers 13h00, toutes les mesures de sécurité ont pu être levées.

Durant l'intervention des pompiers et de Sibelga, outre la circulation interdite dans un large périmètre autour du chantier et la gare du Nord évacuée, les transports en commun des sociétés Stib et De Lijn n'ont pas desservi l'arrêt Bruxelles-Nord.

Quant à la circulation des trains, elle a été interrompue durant quelques minutes en fin de matinée, mais a rapidement pu reprendre. Les voyageurs à bord de trains arrivant à Bruxelles-Nord ont pu en descendre et sortir de la gare. Plus tard, vers 12h30, la gare a rouvert partiellement, uniquement pour permettre aux voyageurs qui partent de Bruxelles-Nord de monter dans leur train.

Enfin, vers 13h00, tout est rentré dans l'ordre. La gare a rouvert entièrement et est de nouveau accessible à tout public, les transports en commun desservent à nouveau l'arrêt Bruxelles-Nord et la circulation aux abords de la gare a repris normalement.