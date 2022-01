AFCN : "Une prolongation de réacteurs est possible", mais ce sera une course contre la montre

Ce plan B ne sera activé que si le plan A mis en œuvre actuellement, c'est-à-dire la sortie du nucléaire en 2025 et la concrétisation du CRM, n'est pas possible car la sécurité d'approvisionnement ne serait pas suffisante. Le gouvernement devra trancher le 18 mars. Parmi les questions qui restent à régler, figure celle des permis des nouvelles unités de production prévues, soit les centrales au gaz des Awirs (Liège) et de Vilvorde (photo). La première est en ordre, même si un recours a été introduit. Pour la seconde, la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir refuse pour le moment la délivrance d'un permis.

Si le plan A est confirmé, "les activités du plan B s'arrêteront", a décidé le gouvernement le 23 décembre. Selon l'AFCN, dans ce cas, "la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 devra alors être considérée comme définitivement irréversible". Dans la majorité, seul le MR a pris ouvertement fait et cause pour le plan B. Le rapport remis lundi va dans son sens, estime-t-il. "Ce que le MR a toujours dit. Nous n'avons aucune position dogmatique sur le sujet. C'est la science et la technique qui guident nos positions. Notre pays doit faire les bons choix stratégiques", a souligné le président, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.

La vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, a jugé le contraire. "Diminuer les critères de sécurité et reporter les travaux de sécurité indispensables pour l'une des installations industrielles les plus complexes n'est pas à l'ordre du jour. Qui plus est, l'AFCN précise qu'Engie doit être un partenaire. Engie dans la même note (!) indique ne pas être candidat. L'affaire est close".