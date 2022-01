Beveren ouvre un registre de condoléances pour Dean, "la famille doit traverser l’enfer"

La commune de Beveren, où résident la maman et la sœur du petit Dean Verberckmoes retrouvé mort sur l’île artificielle de Neeltje Jans en Zélande (photo) ce lundi soir, ouvrira un registre de condoléances. On ne connait pas encore les circonstances exactes du décès de l’enfant de 4 ans enlevé par Dave De Kock, l’homme qui avait régulièrement la garde de Dean et sa sœur. Leur mère ignorait l’ampleur de son lourd passé judiciaire. Le bourgmestre de Beveren, Marc Van de Vijver, est très affecté par le drame que vit la famille. "Les proches de Dean doivent traverser un enfer". Entretemps, les parquets belge et néerlandais se concertent pour voir où sera jugé le suspect Dave De Kock. Ce mardi, la compagne de Dave De Kock a été interpellée.