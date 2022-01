Cinq arrestations dans la région d’Anvers dans le cadre d'un important dossier de stupéfiants

L'enquête était en cours depuis décembre 2020, lorsque la police a découvert 250 kilos de cocaïne dans un véhicule néerlandais intercepté sur le ring d'Anvers et soumis à un contrôle. La drogue était cachée dans une machine de nettoyage industrielle.

La cocaïne s'est avérée provenir d'un conteneur volé dans le port d'Anvers. Lequel a ensuite été transporté dans un entrepôt à Tamise (Flandre orientale), où la drogue a été placée dans la machine de nettoyage. Les trafiquants avaient l'intention de se rendre aux Pays-Bas.

La police a pu suivre cette piste grâce aux informations récoltées dans le dossier Sky ECC, dont l'enquête a permis de décoder des messages téléphoniques cryptés. Cela a conduit aux perquisitions menées lundi dans les quartiers anversois de Berchem, Deurne, Hoboken et Wilrijk et les communes de Grobbendonk, Rumst et Damme.