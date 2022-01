"Parisiens 1707-1708", une inscription de plus de 300 ans découverte dans un ancien poste de péage à Oudenburg

Dans l'ancien poste de péage espagnol situé le long du chemin de halage, à hauteur de l'écluse de Plassendale à Oudenburg (Flandre occidentale), des inscriptions vieilles de plus de 300 ans ont été découvertes. Cette petite maison est un monument protégé qui est en cours de rénovation depuis 3 ans. "C'est le dernier vestige de la forteresse de Plassendale" du XVIIe siècle, déclare le propriétaire Peter Velle. "Les inscriptions sont apparues par hasard lorsque les couches de peinture se sont décollées et que la couche de plâtre la plus ancienne est ressortie."