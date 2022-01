Personnalité antisociale, sans sentiment de culpabilité": Dave De Kock impliqué deux fois dans la mort d'un enfant

Le rapport psychiatrique établi deux ans plus tard dans le cadre du procès pénal dresse un portrait peu flatteur de Dave De Kock : "Il présente un trouble de la personnalité antisociale avec une faible tolérance à la frustration. Lorsque, dans une relation, l'autre n'est pas docile mais le contredit, il utilise divers mécanismes. Par exemple, il se vengera de manière sadique contre un bambin réticent en le jetant dans son lit, en le poussant dans les escaliers ou en le plongeant dans un bain d'eau froide.

Le psychiatre ne voit donc que peu ou pas de possibilités thérapeutiques car le prévenu n'a aucun sentiment de culpabilité et semble incapable d'assumer la moindre responsabilité de ses actes. De Kock lui-même cherche l'explication de son comportement de l'époque dans sa consommation de drogues et de médicaments et dit avoir agi par "impuissance et frustration" parce que Miguel le rejetait.