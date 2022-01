Van Quickenborne veut créer des places en psychiatrie pour des profils à hauts risques comme Dave De Cock

Selon le ministre de la Justice, le grand problème dans notre pays est que la psychiatrie n'a pas de place pour un tel profil de risque. "Nous devons investir beaucoup plus dans les soins. Il est de la responsabilité de la Justice, mais aussi du ministre de la Santé publique et des ministres des entités régionales, de prévoir des places en psychiatrie pour ce type de personnes, afin qu'elles puissent être suivies dans le cadre de soins personnalisés", a déclaré Vincent Van Quickenborne.

Selon le ministre, ces soins spécifiques ne sont pas suffisamment disponibles aujourd'hui chez nous. Ces dernières années, des investissements ont été réalisés, entre autres, pour les internés et l'accueil des délinquants sexuels. "Mais il y a trop peu de places pour les profils très lourds, les profils à risque et les psychopathes". Le ministre veut œuvrer d'urgence pour une détention plus significative et met également à disposition des "millions d'euros" à cet effet. "Cette année, 200 personnes seront ajoutées au système carcéral pour fournir des soins et des traitements".

Ainsi, en plus des agents de sécurité classiques, une nouvelle fonction devrait être créée, celle de surveillant de détention. " Il s'agit d'une personne qui doit accompagner les détenus de manière individuelle dès le premier jour en prison afin de les mener vers une meilleure intégration ", poursuit le ministre. "Ce que nous devrions faire, c'est nous assurer que lorsqu'ils purgent leur peine, ils sont correctement suivis et qu'ils peuvent être libérés de manière contrôlée. Et qu'il y a un suivi permanent. Dans ce cas, cela ne s'est pas produit, car l'alternative n'existait pas à ce moment-là."