A Anvers, la Maison Rubens fermera ses portes durant 4 ans pour une profonde rénovation

On savait depuis un certain temps que la maison Rubens se doterait d'un nouveau bâtiment d'accueil situé sur le côté du site - à Hopland. Il apparaît désormais que le musée souhaite aussi s'occuper de la maison de l'artiste.

L'idée est de créer plus d'espace pour les visiteurs et les expositions internationales. L'immeuble sera équipé d'une climatisation plus efficace et un ascenseur devrait rendre la majeure partie du bâtiment accessible à tous les visiteurs.