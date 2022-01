Grosse perturbation sur l’A12 en raison d’un camion en feu à Antwerpen-Zuid

Les pompiers ont été appelés peu avant 4h30 du matin. Il a fallu deux heures pour éteindre le feu. "Le camion se trouve juste après la sortie Wilrijk", a expliqué Marie De Clercq de la zone des pompiers d'Anvers. "Le feu a été difficile à éteindre car il y a peu d'eau disponible à cet endroit. C'est pourquoi deux camions-citernes de notre zone se sont rendus sur place, ainsi que deux autres du poste de Boom de la zone d'incendie de Rivierenland."

Selon Marie De Clerq, la perturbation durera encore plusieurs heures. "Le feu est toujours en cours d'extinction. Ensuite, le camion devra être remorqué et la route nettoyée."

Vers 10h00, les pompiers étaient toujours à pied mais le feu est désormais sous contrôle. Le trafic est obstrué en direction de Bruxelles, mais les deux bandes de circulation vers Anvers sont à nouveau accessibles.

Depuis Anvers vers Bruxelles, le Centre flamand pour le trafic routier recommande aux automobilistes de quitter l'autoroute via la sortie 5 et de suivre une voie secondaire pour ensuite retrouver l'A12. Il est également possible d'emprunter l'E19 vers la capitale.