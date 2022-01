L’icône flamande de la mode Ghislaine Nuytten est décédée à l'âge de 67 ans

La carrière de mannequin de Ghislaine Nuytten a débuté dans les années ‘70. Elle a travaillé avec des créateurs célèbres comme Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier et Gianni Versace.

Pendant douze ans, de 1985 à 1997, elle a présenté les programmes de mode "Blikvanger" et "Look" pour l'ancienne BRT. A Radio Donna, elle avait une rubrique "style de vie" dans l'émission "Vrouwentongen". Plus récemment, elle a été membre du jury pour plusieurs saisons de "Topmodel" et "Benelux' next top model" sur la chaîne privée flamande VTM, une émission à la recherche de nouveaux talents.

Ghislaine Nuytten était également le visage de la campagne "Dit is Belgisch" (C’est du Belge), qui mettait l'accent sur les premiers travaux des stylistes belges les "Six d'Anvers" : Walter Van Beirendonck, Dries van Nooten, Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Marina Yee et Dirk Van Saene. Elle avait un lien particulier avec ce dernier. Pendant longtemps, Dirk Van Saene a réalisé toutes ses créations avec Ghislaine Nuytten comme modèle. Elle a également été longtemps le visage de l'hebdomadaire Flair.