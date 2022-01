La compagne de Dave De Kock placée sous mandat d'arrêt pour suspicion d'enlèvement et d'assassinat

Aux Pays-Bas, où l'enquête se concentre actuellement, une équipe de vingt policiers travaille sur l'affaire. M. De Kock y est en détention et poursuivi pour l'enlèvement et son implication dans la mort du garçon de quatre ans. L'enquête doit déterminer où M. De Kock et Dean se sont rendus aux Pays-Bas et où la victime a été tuée. Les résultats de l'autopsie apporteront également des informations importantes.



La réunion de coordination prévue mercredi devrait permettre de savoir où les suspects seront jugés. Les deux pays doivent formellement accepter que la Belgique poursuive le couple, tant pour les actes commis en Belgique qu'aux Pays-Bas.

Le corps de l'enfant a été retrouvé aux Pays-Bas, en Zélande, et M. De Kock a été arrêté à Meerkerk, dans la province d'Utrecht. La justice belge demandera l'extradition du suspect par le biais d'un mandat d'arrêt européen. La police et les procureurs des deux pays se sont refusés à tout commentaire pour l'instant.