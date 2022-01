La Flandre en deuil après la mort du petit Dean : "Il y a encore beaucoup d'humanité dans le monde"

La triste histoire de Dean fait également réfléchir de nombreux parents sur la vulnérabilité de leurs propres enfants. "Les parents qui ont déjà perdu un enfant se retrouvent pris dans leur propre histoire de perte et peuvent très bien imaginer ce que la maman de Dean traverse maintenant", explique la spécialiste. Mais cela peut également être difficile pour les parents qui ont encore leurs enfants sains et saufs avec eux. "Je pense que beaucoup de parents ont réalisé que cela pouvait leur arriver à eux aussi. Vous essayez toujours de protéger vos enfants autant que possible. C'est très confrontant quand vous réalisez que ces choses peuvent arriver".

Lies Scaut souligne enfin que la famille de Dean aura surtout besoin de personnes qui continueront d’être là des semaines et des mois plus tard. "Les gens offrent surtout beaucoup de soutien au début, mais après environ trois mois, la vie continue. C'est là que tout commence vraiment pour la personne en deuil. C'est là qu’elle aura le plus besoin des autres", conclut-elle.