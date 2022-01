Un 5e vaccin contre le Covid débarque en Belgique : "les personnes allergiques auront la priorité"

Nuvaxovid est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. La technologie, plus classique que celle des vaccins précédemment autorisés, est similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies et largement utilisés dans le monde.

Les essais cliniques principaux - l'un en Grande-Bretagne et l'autre aux États-Unis et au Mexique - impliquant plus de 45.000 personnes ont montré "environ 90%" d'efficacité pour réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid.

Quatre vaccins étaient jusque-là autorisés en Belgique : ceux de Pfizer et Moderna basés sur la technologie inédite de l'ARN messager, et ceux d'AstraZeneca et Johnson & Johnson. L'Agence Européenne des Médicaments a approuvé le Nuvaxovid le 20 décembre dernier, trois jours après l'Organisation mondiale de la santé (OMS).