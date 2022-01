Vandenbroucke : "Il ne faut pas changer les règles de quarantaine à l’école tous les trois jours"

Les CLB de l’enseignement libre souhaitent une politique de quarantaine plus souple pour les écoles, suite à l’augmentation rapide des contaminations et la fermeture temporaire de plus en plus de classes.

"Ceux qui ne sont pas malades ou qui n'ont pas été testés positifs devraient pouvoir aller à l'école", déclare Stefan Grielens, du réseau libre CLB. Il affirme que cette situation est difficilement praticable et la qualifie de "néfaste" pour le fonctionnement de l'enseignement. Son appel est relayé par l'organisation faîtière de l'enseignement communautaire en Flandre.