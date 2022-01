Le nombre de plaintes auprès du service de médiation de l’Énergie a augmenté d’un tiers en un an

Les questions, plaintes et signalements reçus concernaient surtout les prix de l'énergie, comme l'augmentation des factures d'acompte, la modification des prix de l'énergie et des contrats (22,7%), d'après l'organisme.

Viennent ensuite les plaintes concernant les pratiques de vente et commerciales des fournisseurs d'énergie (18,8%), qui utilisent de plus en plus la communication et d'autres outils numériques depuis la crise du coronavirus.

Les problèmes de compteur, essentiellement des plaintes concernant l'installation obligatoire du compteur numérique en Flandre ainsi que des plaintes régulières concernant le traitement et la rectification des données du compteur lors des relevés annuels, en cas de compteur défectueux, en cas de déménagement ou d'inoccupation d'un immeuble, etc. (16,4%), arrivent en troisième position.