Mauvaise odeur dans vos toilettes ? Un Genkois développe un siège avec un système d'aspiration intégré

La jeune entreprise de Dennis Godderie travaille au développement du siège de toilettes depuis deux ans et demi. "L'année dernière, nous avons reçu une prime de 50.000 euros de l’Unizo (l’organisation flamande des indépendants, NDLR), une prime qu'ils donnent à un certain nombre de start-ups. Cela nous a permis de développer notre produit plus rapidement", souligne-t-il.

L’entrepreneur genkois prévoit la mise sur le marché de son système d’ici deux mois. Les commandes peuvent déjà être passées pour le prix de 460 euros.