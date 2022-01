Avec plus de 60.000 contaminations lundi dernier, la Belgique enregistre un nouveau record journalier

Lundi 17 janvier, 60.419 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans notre pays. C'est le nombre le plus élevé jamais atteint en un jour, et presque le double en une semaine. Le lundi 10 janvier, on comptait en effet 37.693 nouvelles infections. Il s'agit par ailleurs d'un chiffre provisoire, qui pourrait donc s’avérer être encore plus élevé.