Un loup a été aperçu en Brabant flamand, pour la première fois en 200 ans

C’est vers les années 1800 qu’un loup a été aperçu pour la dernière fois en Brabant flamand. Mais au cours des deux siècles qui ont suivi, le loup avait disparu de Belgique, comme du reste de l’Europe occidentale. Et voilà que 200 ans plus tard, un loup faisait son apparition en Brabant flamand, le 30 décembre dernier. A un endroit tout à fait inattendu.

Le loup a été filmé alors qu’il traversait le croisement des chaussées Geldenaaksebaan et Meerdaalboslaan (N25), à Heverlee. Il était 6h du matin et l’animal venait du Parc de recherche de Haasrode. Il a disparu en direction de l’avenue Ambachtenlaan et de Heverleebos. Il s’agit certainement d’un jeune loup adulte "errant", qui a quitté ses parents, indiquait Jan Loos. "Les loups quittent le nid familial entre leur premier et leur deuxième anniversaire, et traversent l’Europe à la recherche d’un territoire et d’un(e) partenaire. Ce loup-ci est arrivé à un endroit particulièrement peuplé".

L’organisation Welkom Wolf avait reçu par e-mail la vidéo de cette apparition rare, mais elle avait atterri dans la farde des spams et n’en a été extraite que tout récemment. L’information vient donc seulement d’être diffusée. Elle n’est pas totalement inattendue, indique Jan Loos.