Zara Rutherford a atterri à Courtrai après son tour du monde historique en solo

Le voyage en solo de Zara Rutherford aura finalement duré deux mois de plus que prévu initialement, puisqu’elle aurait déjà dû atterrir à Courtrai en novembre, expliquait sa mère Beatrice De Smet à Radio 2 Brabant flamand ce jeudi. Mais c’était sans compter avec les conditions météo, les problèmes techniques, un visa pour la Russie qui n’était pas en ordre et les péripéties du Covid-19.

“Cela n’a pas été facile. Lorsqu’elle était en Alaska, nous nous sommes demandé si elle parviendrait à terminer son périple. Et puis à cause du coronavirus, elle n’a pas pu réaliser certaines rencontres intéressantes prévues. Des nuitées prévues chez des connaissances ou amis aussi, qui ont dû être annulées à cause du Covid", expliquait aussi Anna De Smet-Vlieghe, la grand-mère de Zara, à Radio 1. "Certaines routes ont été adaptées à cause des retards et sa radio de bord défectueuse lui a causé quelques soucis au-dessus de la Corée du Sud. Mais avec l’aide d’un pilote de ligne de la KLM, elle a pu atterrir en toute sécurité".

"Je n’ai jamais vraiment été inquiète pour Zara", confiait sa grand-mère (photo). "C’est une excellente pilote et elle a une bonne équipe qui la soutient. Son père a constamment été en stand-by pour l’assister si nécessaire. Mais dans les airs, il faut s’en sortir toute seule. Il faut être très flexible, pouvoir improviser et être persévérante”.

Zara elle-même avouait qu’il "est difficile de dire quel était le plus bel endroit" qu’elle a survolé. "Tout était fantastique. Le Groenland était particulièrement beau et les gens tellement gentils". Elle qualifie de plus époustouflant son vol au-dessus de l’Arabie Saoudite, de Riyadh à Tabuk. "La vue passait des dunes aux rochers, puis aux villages et aux villes. Il y avait peu de nuages, et j’ai vu beaucoup de chameaux". (Voir ci-dessous la vidéo avec certaines images de son voyage)