Accord sur un baromètre corona, qui entrera en vigueur le 28 janvier, en code rouge

Concrètement, en code rouge (qui représente un certain assouplissement par rapport aux mesures actuelles):

• Les événements publics à l’intérieur et à l’extérieur sont autorisés (pièces de théâtres ou match de football par exemple), à l’exception des événements dynamiques en intérieur (comme les fêtes dansantes et les boites de nuit). Le Covid Safe Ticket sera obligatoire dès 50 participants en intérieur et 100 en extérieur.

• Pour les événements en salle dans les secteurs culturel et événementiel, une capacité maximale de 200 personnes est autorisée. Mais pour les lieux plus grands, une capacité de 70% sera admise. Cette capacité passera même à 100% en cas de ventilation optimale (en-dessous de 900 ppm de CO2). Le port du masque buccal sera obligatoire.

• Les enterrements et les mariages peuvent avoir lieu

• L’Horeca est autorisé à ouvrir jusqu'à minuit, au lieu de 23h actuellement. Par code orange, l’heure de fermeture obligatoire tombe. Les autres mesures pour le secteur (comme maximum 6 personnes par table et interdiction de consommer debout) restent d’application.

• Le monde de la nuit et les discothèques (intérieur/dynamique) resteront fermés.

• Les activités organisées en groupe (comme les activités sportives non-professionnelles, les mouvements de jeunesse, la vie associative) sont autorisées, avec maximum 80 personnes à l’intérieur et 200 personnes à l’extérieur. Les nuitées lors de camps de jeunesse sont aussi à nouveau autorisés.

• À l'exception des discothèques et des dancings, les espaces intérieurs suivants, actuellement fermés, pourront rouvrir au public: parcs d'attractions, plaines de jeux intérieures, parcs animaliers et zoos, piscines subtropicales et parties récréatives des piscines, parcs à trampolines, bowlings et salles de fléchettes, salles de snooker et de billard, centres de paintball, laser games, escape rooms, casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris

• Le télétravail reste obligatoire quatre jours/semaine (quand c’est possible). Les règles pour le shopping dans les commerces restent inchangées (maximum à deux adultes). Le port du masque reste obligatoire.