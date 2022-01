Covid-19: la barre des 30.000 infections quotidiennes est dépassée

C’est en Flandre que la campagne d’administration d’une dose "booster" de rappel pour freiner la propagation du variant Omicron est la plus rapide en Europe, indiquaient jeudi le ministre-président Jan Jambon et le ministre flamand de la Santé Wouter Beke.

A l’heure actuelle, plus de 4 millions de Flamands ont déjà reçu la dose "booster", ce qui représente près de 75% de la population du nord du pays. Il s’agit plus spécifiquement de 69% des citoyens de Flandre âgés de 18 à 64 ans et de 91% des personnes de plus de 65 ans.

La semaine prochaine, 250.000 vaccins devraient encore être administrés en Flandre. Il s’agit notamment de 190.000 doses de rappel et 41.000 premières doses pour des enfants âgés de 5 à 11 ans.