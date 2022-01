Accident mortel sur l’autoroute E40 à Gistel : un homme percuté par une voiture

À 1 h03, les services de secours ont reçu un appel pour une personne impliquée dans une collision sur l'E40 en direction de Jabbeke. Les pompiers, et une ambulance du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) sont arrivés sur place, mais pour la vcitime il était trop tard. La personne, qui avait été renversée par la voiture, était déjà décédée.

En raison de l'accident, l'autoroute a été fermée pendant trois heures et la circulation a été déviée à Middelkerke. On ne sait encore rien de l'identité de la personne qui a été heurtée par la voiture et des circonstances exactes de l'accident. Il pourrait s’agir d’un migrant en transit. Après avoir été heurtée par une voiture, la victime a été encore trainée sur 200 mètres.

Le parquet de Flandre occidentale section Bruges a ouvert une enquête.