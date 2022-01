Plongée dans l'enfer des mineurs étrangers non accompagnés à Bruxelles

Environs 250 mineurs étrangers non accompagnés (MENA) vivent dans la rue à Bruxelles. Ils vivent souvent dans le quartier de la Gare du Midi parmi d'autres sans-abri ou dans des squats. Il s'agit principalement de jeunes graçons d'origine maghrébine, parfois âgés d'à peine 9 ans. Un groupe difficile à atteindre, tant pour les travailleurs sociaux que pour les journalistes. Pourtant, le reporter et photographe Yassine Atari pour VRT NWS a pu s'entretenir avec certains d'entre eux. Notamment, Akram, un jeune de 16 ans originaire du Nord du Maroc. Il ne veut plus rentrer dans son pays, il veut rester en Belgique pour travailler et envoyer de l’argent à sa mère. "Au Maroc je gagnais 10 euros par semaine, ici j'en gagne 50 par jour". Regardez leur histoire dans la vidéo ci-dessus (en arabe et en français sous-titrée en néerlandais).