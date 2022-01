L'industriel Jacques Boël est décédé, il aura été durant 50 ans le père légal de Delphine Boël

Jacques Boël est un descendant de la riche famille Boël, dont l'histoire commence en 1880. A cette époque, Gustave Boël est le comptable d'Ernest Boucquéau, propriétaire d'une usine sidérurgique à La Louvière mais qui n’a pas d’enfant. À sa mort, il laisse tout à Boël. C'est la base de la fortune de la famille, bien qu'elle ait investi également dans d'autres entreprises, comme le groupe de distribution Colruyt et des entreprises numériques comme Zalando et Amazon.

Né le 31 mars 1929, Jacques Boël fait partie de la quatrième génération de la famille. Après des études d'ingénieur civil, il suivra le chemin familial.

La fortune de la famille est considérable : elle est estimée à près de 3 milliards d'euros. Cela place Jacques Boël en dixième position dans la liste des Belges les plus riches. Jacques Boël lui-même a été un temps à la tête de l'usine sidérurgique "Usines Gustave Boël" et est devenu plus tard administrateur de l'Union financière Boël et de la Société de participations industrielles, entre autres.

Homme discret, on sait finalement peu de choses sur lui. Au dire de tous, il était un amateur d'art moderne et aimait la chasse et le bon vin.