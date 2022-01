La Belgique déconseille les voyages non-essentiels en Ukraine

"Depuis novembre 2021, les tensions aux frontières entre l'Ukraine et la Fédération de Russie et le Belarus sont de plus en plus vives. La situation est extrêmement imprévisible et de nouveaux développements peuvent se produire très rapidement. Nous vous recommandons de vous tenir régulièrement informés de la situation sur place et de vous préparer à modifier vos plans de voyage à court terme si nécessaire", indiquent les Affaires étrangères.

Les citoyens belges qui se trouvent actuellement sur le territoire ukrainien sont invités à s'enregistrer sur Travellers Online et à se manifester auprès de l'Ambassade de Belgique à Kiev.