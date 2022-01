Installation d’un passage piétons arc-en-ciel à Liedekerke : propos homophobes d'un conseiller Vlaams Belang

’Agence flamande de sécurités routière (AWV) est prête à installer et à entretenir un passage piétons arc-en-ciel dans chaque ville ou commune de Flandre, si les autorités locales en font la demande. L’occasion de marquer ouvertement sa solidarité à l’égard de la diversité et de la communauté LGBT+.

"En fait, c'est une décision qui ne devrait pas être nécessaire, mais je la soutiens", déclare le bourgmestre de Liedekerke Steven Van Linthout (CD&V).

L’emplacement choisi est finalement le passage pour piétons devant l’athénée Go ! sur la N207.

Le CD&V, l’Open VLD et Vooruit, les partis qui forment la majorité à Liedekerke, étaient favorables à cette idée et ont voté pour. Le parti d'opposition N-VA a également voté en faveur. Même si la N-VA a lancé la proposition de construire un passage piéton à un autre endroit devant la gare. En fin de compte, c'est le croisement des écoles sur la N207. Ceci parce qu'il s'agit d'une route régionale et que les établissements scolaires étaient demandeurs.