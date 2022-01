Dix millions d’euros pour la rénovation du Thermae Palace à Ostende

Le monument protégé (photos) date des années 1930 et a besoin d’une rénovation depuis quelques temps déjà. Les galeries royales sont déjà soutenues et le bâtiment du prestigieux hôtel Thermae Palace est marqué par le temps. Mais la rénovation de l’ensemble du site sera un travail de longue haleine et de dizaines de millions d’euros.

Le gouvernement flamand espère que les subsides qu’il va allouer vont pouvoir accélérer cette rénovation, en encourageant d’autres partenaires à rejoindre le projet. "Nous allons vraiment tenter de donner un rôle nouveau à ce patrimoine", précisait Matthias Diependaele. Depuis fin 2019, la ville d’Ostende et ses partenaires sont à la recherche d’une solution durable pour cette rénovation.

Ostende ambitionne de conserver l’hôtel cinq étoiles. Différents scénarios sont envisagés autour de ce dernier. Bart Tommelein voudrait pouvoir entamer cette année encore la restauration, afin de la terminer pour 2027 environ.