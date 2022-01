Grande manifestation ce dimanche à Bruxelles pour la levée des règles sanitaires

De nombreux mouvements, parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom, appellent les citoyens européens en désaccord avec les restrictions sanitaires prises face à la pandémie de coronavirus à venir manifester ce dimanche après-midi à Bruxelles. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a autorisé la tenue de l'événement. Les organisateurs attendent des dizaines voire des centaines de milliers de personnes.