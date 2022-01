Le port de Zeebrugge disposera du plus grand pont mobile d'Europe

La construction du pont sur le quai de raccordement avait déjà commencé à l'automne 2020. L'édifice de 400 mètres au total se compose en partie de ponts fixes en béton, mais comprend également un pont tournant mobile en acier de 130 mètres au milieu. De cette manière, les navires d'une largeur maximale de 55 mètres peuvent passer. Le pont est également suffisamment large et solide pour accueillir des grues mobiles pouvant peser jusqu'à 500 tonnes.

"Grâce à cet investissement de 34 millions d'euros, le port de Zeebrugge disposera bientôt d'un pont ultramoderne, adapté aux grands navires, au trafic portuaire intense et à la nouvelle écluse maritime, très importante pour nous. Avec ce pont, Port of Zeebrugge est prêt pour l'avenir", souligne son CEO Tom Hautekiet.

L'édifice permettra une meilleure accessibilité entre les ports extérieur et intérieur, mais sera aussi une infrastructure plus sûre pour les cyclistes. "Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce pont pour tous ceux qui se déplacent à vélo vers et depuis le port et pour les employés des 300 entreprises portuaires de Zeebrugge", insiste, de son côté, Dirk De fauw, bourgmestre de Bruges et président du conseil d'administration du port.

Via l'Escaut occidental, la section centrale rotative du pont a été transportée sur un ponton maritime depuis Wondelgem jusqu'à Zeebrugge (vidéo). Ce week-end, elle sera mise en place. Après les dernières phases de finition et de test, le pont sera probablement mis en service dans le courant du mois d'avril.