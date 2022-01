Rousseau restera dans sa ville de Saint-Nicolas plutôt que de s’installer à Gand

Avec son jeune âge (29 ans), la très rapide élection à la présidence du parti, la participation à la formation du gouvernement et le boulot de député flamand, il n'a pas eu le temps de s'installer localement, a expliqué en substance Conner Rousseau. Or, le choix du lieu d'ancrage, pour une figure de proue de parti, est éminemment politique.

"Aujourd'hui, j'ai fait un choix positif, le choix de Saint-Nicolas", a-t-il déclaré. Gand, la grande ville de Flandre orientale, est actuellement entre de bonnes mains, estime-t-il. "Je suis né et j’ai grandi à Saint-Nicolas. La ville a ses problèmes, et une gestion faible". La majorité y combine la N-VA, Groen et l'Open VLD.

L'endroit nécessite un renouvellement, ce qui a poussé le jeune président de parti à annoncer dimanche que les conseillers communaux socialistes Christel Geerts, sa mère, et Gaspard Van Peteghem seront remplacés après l'été par Steve Vonck et Sara Salarkiya.