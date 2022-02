Colruyt construit une ferme aquacole au large de Nieuport pour cultiver des moules, la commune en référé 

"Il y a deux façons de cultiver des moules : soit au sol, soit suspendues. Dans le premier type de culture, les moules poussent sur le fond de la mer. Mais quand on les récolte, on dérange le fond de l’océan et il y a davantage de sable qui se glisse dans les moules", précise Jeroen Theys. "Avec la culture suspendue, les moules sont souvent un peu plus propres et on ne touche pas au fond de la mer. Début février, des lignes seront tirées entre les bouées endéans la zone de culture. Nous commencerons avec 10 à 50 "longlines", auxquelles les moules pourront s’accrocher. Il faudra entre 12 et 18 mois avant que le projet soit entièrement performant. La première grande récolte commerciale ne pourra donc avoir lieu que dès l’été 2023".

"En tant que groupe Colruyt, nous trouvons important d’investir dans une aquaculture saine dans notre pays. Quelque 70% de tous les produits de la mer sont actuellement importés de régions hors de l’Europe, alors que nous pourrions en faire nous-mêmes la culture. C’est pourquoi nous travaillons autant que possible avec des entreprises belges. Cela permet aussi de créer des emplois dans notre pays", souligne le chef du projet de mytiliculture.

Avec la culture de moules, Colruyt veut aussi une approche écologique. "Nous sommes convaincus que les moules permettent avantageusement de remplacer les protéines : elles poussent de façon naturelle et ne prennent pas tellement de place dans la mer".