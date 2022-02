Feu vert des ministres de la Santé à une 4e dose de vaccin pour les immunodéprimés

"Le Conseil Supérieur de la Santé recommande de booster à nouveau les personnes immunodéprimées, très fragiles et à risque face au Covid-19. Les ministres de la Santé viennent de donner leur feu vert, avec implémentation prochaine", indique lundi, sur Twitter, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

En Belgique, environ 300 000 personnes seraient éligibles pour une quatrième injection. Cette décision n'implique donc pas une éventuelle quatrième dose pour la population générale.

On ne sait pas encore exactement quand ces vaccinations supplémentaires commenceront, mais il est prévu que cela se fasse le plus tôt possible. Les bases de données sont en cours de préparation pour l'envoi des invitations. Deux semaines après l'envoi de ces documents, la nouvelle campagne de vaccination pourra débuter.