Menace russe à la frontière ukrainienne : les unités belges "en état de préparation maximale"

"La crise entre la Russie et l'Ukraine est de plus en plus tangible un peu partout. En mer du Nord, en 2021, on a observé une augmentation de 30 % de passages de navires russes. (...) Ça nous touche politiquement, diplomatiquement et militairement. Du niveau stratégique au niveau tactique, c'est une donne dont on tient compte à différents niveaux", affirme-t-il.

La situation géopolitique "nous ramène dans un contexte où la défense collective n'est pas uniquement un concept de l'Otan. On doit en tenir compte au jour le jour dans notre organisation", poursuit-il.

Michel Hofman assure toutefois que "ce n'est pas parce que les Russes, demain, décident d'envahir l'Ukraine que, automatiquement, on va se déployer. Il y a un processus décisionnel à respecter, y compris en Belgique. Nous, nous veillons à ce que les unités que nous avons proposées aux différentes forces de l'Otan soient dans un état de préparation maximale".

"Plutôt que de suivre un planning où on sait qu'on va prendre part à une opération de l'Otan ou d'une coalition, l'incertitude est telle qu'il faut se préparer aux missions de défense collective. Ça veut dire que ce sont des situations de haute intensité ou de conflit. Il faut disposer d'unités complètes en personnel, qu'on ait les équipements et les entraînements suffisants, qu'on puisse tenir dans la durée, qu'on puisse communiquer et se déplacer. Tout ça doit être assimilé. On doit en tenir compte dans la transformation actuelle de la Défense. On se prépare à nouveau à intervenir dans un conflit entre deux adversaires", détaille l'amiral.