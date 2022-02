Un parc à panneaux solaires dans le port anversois livrera de l’énergie gratuite à 4.000 familles pauvres

"Les citoyens qui vivent dans l’indigence louent souvent une habitation et ne peuvent l’isoler parce qu’ils n’en sont pas propriétaires. Ils ne peuvent pas non plus produire leur propre énergie avec des panneaux solaires, un chauffe-eau solaire ou une pompe à chaleur. Ils peuvent seulement éteindre le chauffage et vivre dans le froid", précise l’échevin socialiste Tom Meeuws (photo).

"En tant que centre public d’aide sociale, nous allons investir dans des panneaux photovoltaïques et livrer l’énergie ainsi produite aux ménages qui sont dans une situation précaire. Cela ne suffira pas à couvrir toute leur consommation, mais cette partie d’énergie "offerte" les aidera considérablement puisqu’elle sera déduite de la facture globale qu’ils reçoivent de leur fournisseur commercial d’énergie. Nous n’avons pas encore calculé quel montant sera ainsi offert mensuellement aux ménages indigents, mais cela représentera une partie importante de leur facture d’énergie".

"La ville va créer une "coopérative solaire" avec les foyers à bas revenus. Ils pourront ainsi bénéficier des revenus de l’énergie renouvelable, qui est actuellement encore souvent réservée à la classe moyenne", explique l’échevin Meeuws.

"Nous espérons que le parc à panneaux solaires sera opérationnel d’ici 2023. Mais nous devons encore effectuer toute la procédure pour obtenir les permis nécessaires", soulignait l’échevin anversois chargé de la Lutte contre la pauvreté.