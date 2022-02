Hasselt innove en Flandre en engageant un biologiste urbain

“Lorsqu’on parle de la nature, on pense immédiatement à des zones situées en-dehors de la ville", déclarait ce mardi Derya Erdogan (photo, à dr.), échevine hasseltoise pour le Climat et la Nature, lors de la présentation officielle du biologiste urbain. "Mais dans la ville également, nous vivons entourés de plantes et d’animaux".

"Nous souhaitons que les habitants de Hasselt soient plus conscients de cette réalité et plus attentifs aux espaces verts, afin d’accroitre la biodiversité dans notre ville. Hasselt a d’ailleurs déjà pris diverses initiatives pour promouvoir la nature dans le centre et les quartiers d’habitation. Pensez aux petits jardins de façades et aux dalles de trottoirs".