L'édition 2022 du carnaval de Binche annulée : "J'en ai pleuré comme un gamin"

"Les mesures prises dans le cadre du dernier Codeco rendent impossible l'organisation du carnaval en 2022. Nous devons prendre acte des décisions et en subir les conséquences, comme dans d'autres secteurs", a déclaré Laurent Devin, le bourgmestre de Binche (Hainaut). Une équipe de journalistes de la VRT s'est rendue à Binche et a pris la température auprès de la population. La famille de Karl Kersten confectionne et loue les costumes de gilles, depuis 4 générations. Pour lui, cette annulation est une véritable catastrophe. "C'est tout un savoir faire qui ne pourra pas être transmis et qui va peut-être disparaître". Pour Frédéric Ancion, président des associations carnavalesques, "en supprimant le carnaval, c'est comme si on retirait leurs racines aux habitants de Binche".