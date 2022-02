Mise en garde des virologues après la contamination volontaire d’un ex-basketteur

"C'est très stupide et cela va à l'encontre de toutes les recommandations", a déclaré le virologue Marc Van Ranst sur Radio 2 Antwerpen. "En République tchèque, la chanteuse Hana Horka a eu la même "brillante" idée. Et elle est morte dimanche suite au Covid-19. Avec cette salive, vous n'avez aucune idée du nombre de particules virales que vous inoculez. Cette dose peut être incroyablement élevée et vous rendre gravement malade. Surtout si, comme Loridon, vous n'avez pas été vacciné."

Mark Van Ranst qualifie d'irresponsable le fait que Loridon partage cette pratique avec ses nombreux followers. "J'ai peur qu'il n'ait pas réfléchi à tout ça. Ne l'imitez surtout pas. Je ne le comprends vraiment pas. Loridon fait comme si tout était mieux qu'un vaccin qui a pourtant été contrôlé par différents organismes et dont on peut parfaitement vérifier la composition. Vous n'allez pas me dire que Pieter Loridon sait quelles substances se trouvent dans l'encre de ses nombreux tatouages."