Panneaux solaires: Lydia Peeters et Bart Tommelein ne comparaîtront pas personnellement

La citation à comparaître de l'ancien ministre flamand de l'Énergie Bart Tommelein et de l'actuelle ministre de la Mobilité Lydia Peeters (aussi ancienne ministre à l'Energie) pour des déclarations dans le dossier des panneaux solaires et des compteurs qui tournent à l'envers a été retirée, ont annoncé ce mardi les deux libéraux flamands. "Leur dossier personnel est donc officiellement refermé", indique un communiqué commun. La procédure contre la Région flamande est, elle, bien maintenue et prévue pour le 6 mai.