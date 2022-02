Stefan de Merendree offre ses frites tous les mois aux sinistrés de Trooz en Wallonie

Stefan a apporte aussi un tas d'autres choses : des couverts et des assiettes jetables, de la nourriture sèche pour les animaux, des seaux et des récipients avec un couvercle.

"C'est une période très humide et froide en ce moment et les habitants ont donc besoin de matériaux qui peuvent être complètement étanches pour que les affaires ne soient pas humides. Le soir du Nouvel An, j'ai passé un nuit dans une maison de Trooz avec mes enfants. C’est quelque chose que vous ne souhaiteriez à personne. Nous avons dormi sous 4 couettes et le matin, celle du dessus était trempée, celle du dessous était moite. Heureusement, il faisait 12 degrés et pour nous, ce n'était qu'une seule nuit, mais si vous devez dormir là-dedans toutes les nuits, ça ne doit pas être très sain !".