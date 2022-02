46 accidents et 9 décès en 2021 sur des passages à niveau, "appelez tout de suite le 112"

La diminution du nombre de déplacements, due à l’épidémie de coronavirus, avait fait baisser les chiffres d’accidents aux passages à niveau en 2020, mais le bilan de 2021 est assez semblable à celui de 2019. Sur les 46 accidents survenus l’an dernier, 33 se sont produits sur le réseau et 13 en zone portuaire (9 dans le port d'Anvers et 4 dans le port de Zeebrugge).

Dans 37 accidents sur 46 (80%), ayant fait quatre morts, un véhicule routier était impliqué. Sept accidents (soit 15%) se sont produits avec des usagers faibles. Ils ont fait 5 morts (3 cyclistes et 2 piétons). Dans les deux accidents restants (5%), le train a heurté un obstacle. Les mois d'octobre, novembre et décembre ont été les plus accidentogènes.

Le non-respect du code de la route demeure la cause principale des accidents aux passages à niveau (environ la moitié). "L'imprudence est également un facteur important (4 accidents sur 10). Enfin, les conditions météorologiques telles que la pluie, le brouillard ou le soleil interviennent dans une minorité de cas (environ 1 accident sur 10)", indique encore Infrabel.