A Melbourne, Elise Mertens bat Kirsten Flipkens et se hisse en demi-finale du double

En demi-finale, la paire belgo-russe affrontera jeudi les Tchèques Barbora Krejcikova (26 ans) et Katerina Siniakova (25 ans), têtes de série N.1. Elise Mertens est de son côté 4e mondiale en double et sa partenaire Kudermetova pointe au 13e rang. Ensemble, elles avaient décroché le titre à Istanbul l'an dernier. Mertens et Sabalenka (photo) ont remporté l'Open d'Australie l'an dernier (et l'US Open en 2019).

La numéro 1 belge a aussi remporté Wimbledon la saison dernière, avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. En face, le palmarès des Tchèques est garni de cinq titres WTA l'an dernier, dont Roland-Garros et les Jeux Olympiques à Tokyo. Le duo, formant la première paire tête de série du tournoi, s'était aussi offert le tournoi parisien ainsi que Wimbledon en 2018. Le match est programmé en deuxième sur le court Margaret dans la nuit de mercredi à jeudi (à partir de 3h00).