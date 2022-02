Les effets du gaz hilarant ne font plus rire Dounia, hospitalisée pour des paralysies

Le protoxyde d'azote est un gaz que l'on respire, il entre dans la circulation sanguine et se dirige vers le cerveau, explique le neurologue Pieternel Vanherpe. Quand on utilise du gaz hilarant, on se sent euphorique. Elle appelle cela la phase aiguë. Puis vous avez des effets secondaires : vertiges, troubles de l'équilibre, vous êtes moins alerte, votre mémoire ne fonctionne pas comme elle le devrait. Elle est également dépendante de la dose. "Plus vous en utilisez, plus l'effet est important et plus les effets secondaires sont nombreux", dit-elle.

"Nous voyons souvent des jeunes avec ces effets secondaires, qui se rendent aux urgences parce qu'ils ont des symptômes depuis plusieurs jours ou semaines et qui s'aggravent", explique Pieternel Vanherpe. "Généralement, ces jeunes gens n'ont aucune idée que ces plaintes peuvent être dues au gaz hilarant."