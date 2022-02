Sans 3e dose, des milliers de jeunes belges risquent de ne pas pouvoir partir au ski en Autriche et en Italie

Quelque 3 000 jeunes sont impatients de partir skier ou faire du snowboard pendant les vacances de Carnaval. Mais l'Autriche et l'Italie, deux destinations populaires, durcissent leurs règles à partir du 1er février", a expliqué Seppe Van Pottelbergh de Kazou.

Dans ces deux pays, votre dernière dose de vaccin anti-covid ne doit pas remonter à plus de 6 mois. "Mais nos jeunes ont été vaccinés cet été, donc d'ici les vacances de Carnaval, leurs certificats de vaccination ne seront plus valables en Autriche et en Italie. Cela signifie que nous ne serions plus en mesure d'envoyer environ 2 000 jeunes en vacances de neige. C'est pourquoi nous demandons que la vaccination de rappel soit approuvée rapidement pour les jeunes de 12 à 17 ans", explique Seppe Van Pottelbergh.

Nous attendons le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA). "Nous demandons que dès qu’il sera donné, tout soit fait pour que les jeunes reçoivent leur dose de rappel le plus rapidement possible. Il nous reste encore un mois, donc nous avons bon espoir que ce soit encore possible."