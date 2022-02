Un grand-duc rare aperçu au centre de Louvain : le plus grand hibou d’Europe de retour en Flandre ?

Le hibou grand-duc semble se plaire en Flandre, constate Gerald Driessens. "Nous estimons qu’il y a actuellement entre 40 et 50 couples reproducteurs en Flandre, mais il s’agit sans doute d’une grosse sous-estimation et ils sont bien plus nombreux". Les hiboux grands-ducs semblent surtout se reproduire dans les forêts du Limbourg et de la région anversoise, et dans certaines zones du Brabant flamand. En Flandres orientale et occidentale, ils se reproduisent à peine.

Le grand-duc est réellement de retour en Flandre et cela pour plusieurs raisons. De petits animaux qui sont ses proies, comme les mustélidés (hermine et putois notamment), et même de jeunes renards se sont également multipliés en Flandre, ce qui attire les rapaces nocturnes. Ces oiseaux sont également mieux protégés maintenant - interdiction de les chasser, de braconner ou de les combattre dans l’agriculture avec du DDT - et ont ainsi davantage de chances de survivre.

"Actuellement, il semble ne plus y avoir de limites à la multiplication des hiboux grand-duc dans nos contrées", conclut Driessens. "On a même déjà signalé des couples reproducteurs sur les falaises de craie au nord de la France. Ce rapace semble se trouver partout une place”.

Pour protéger ces oiseaux rares, nous ne précisons pas l’endroit exact où le rapace a été aperçu à Louvain. Malgré sa multiplication en Flandre, le hibou grand-duc reste en effet une espèce fragile.