Bpost vend les magasins Press Shop et Relay au groupe de jeux et de paris Golden Palace

Bpost, Ubiway et Golden Palace ont en effet conclu un accord portant sur la vente de 100% des actions d'Ubiway Retail, le réseau intégré de vente au détail exploitant les marques Press Shop, Hubiz, Ubi et Relay, à Golden Palace.

"Les activités d'Ubiway Retail n'étaient plus au cœur de la stratégie de bpost étant donné que le groupe bpost se concentre sur l'accélération de sa transformation en un acteur international de la logistique pour l'e-commerce", détaille bpost par communiqué.

"Cette acquisition représente une belle opportunité d'investissement et de diversification pour Golden Palace", souligne pour sa part Golden Palace. L'acquisition cadre avec la "politique de diversification, l'activité des paris sportifs offerte dans les magasins étant marginale. Nous sommes par ailleurs partisans de vouloir renforcer la législation des paris sportifs afin de mieux canaliser et protéger les joueurs", a souligné Massimo Menegalli, CEO du groupe Golden Palace.

La clôture de la transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, devrait avoir lieu à la fin du mois de février 2022.

Actif en Belgique depuis 1920 avec aujourd'hui un effectif de 100 ETP, Ubiway Retail exploite plus de 170 points de ventes avec l'aide de plus de 130 indépendants sous les enseignes Press-Shop, Relay, Ubi et Hubiz.

Le groupe belge Golden Palace, qui totalisait un effectif de près de 440 ETP en 2021, est spécialisé dans le domaine des salles de jeux avec 45 licences de jeux en Belgique (Flandre, Bruxelles et Wallonie) et plusieurs licences de paris sportifs.