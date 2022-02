La Flandre veut protéger ses oiseaux des champs

Parmi les causes de disparition des oiseaux des champs, on retrouve l'agriculture intensive et l'usage croissant de pesticides qui complique la recherche de nourriture pour ces espèces et leurs petits, comme l’alouette, la perdrix, le vanneau, la linotte ou le moineau.

Le programme de préservation s'étend sur cinq ans et prévoit diverses mesures, dont des conventions conclues avec les agriculteurs pour protéger ces oiseaux. La collaboration du monde agricole est essentielle, a souligné la ministre Demir. "Cette initiative a d’ailleurs d’abord été discutée avec les associations d’agriculteurs".