Le gouvernement veut investir 14 milliards d’euros supplémentaires dans la défense

La décision d’investir d’importants fonds supplémentaires dans la défense devrait être prise ce vendredi au conseil des ministres, mais d’après le journaliste Jens Franssen (VRT) il y aurait déjà un accord politique au sein du gouvernement fédéral à propos du nouveau paquet de mesures proposé par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Après des années de restrictions budgétaires au sein de l’armée, des investissements sont à nouveau consentis.

Le budget de la Défense passerait ainsi de 1,3% à 1,54% du produit intérieur brut. Cela reste en-dessous des 2% qui sont considérés comme la norme au sein de l’Otan, mais c’est déjà un budget nettement accru. D’ici 2030, il s’agirait de 14 milliards d’euros supplémentaires.

Concrètement, le nombre de militaires passera de 25.000 à 29.000. Ce qui permettra d’avoir un groupe tactique complet de 3.000 militaires. A côté de l’acquisition - déjà planifiée - de nouveaux avions de combat F-35 (photo), de frégates et de véhicules blindés, de nouveaux achats sont envisagés. Une partie des nouveaux fonds ira à une cyberdéfense améliorée, au service secret militaire et à une capacité renforcée de satellites, en collaboration avec d’autres pays européens comme la France et l’Allemagne.

L’armée devra alors recevoir non pas deux mais cinq drones, qui peuvent être armés. Sur la liste des acquisitions prévues figurent aussi de nouvelles pièces d’artillerie du type César et des systèmes de missiles pour des courtes comme des longues distances. A noter aussi que la Belgique participera aux investissements dans le développement d’un nouveau blindé européen. Ce qui ne veut pads encore dire qu’elle achètera ensuite ces blindés. Depuis l’abandon des Léopards, notre pays n’a plus de blindés.

Les "forces spéciales" auront, elles, droit à davantage de personnel, ainsi qu’à des véhicules amphibies et des avions légers du producteur Pilatus. A côté des F-35 déjà commandés, la composante aérienne pourra aussi compter sur 15 hélicoptères légers et 4-5 grands hélicoptères de transport.

La marine sera également renforcée, et obtiendrait la capacité de poser elle-même des mines en mer. Il s’agira de mines "intelligentes" qui cherchent des cibles sous l’eau. Pour héberger ce nouveau matériel et le personnel supplémentaire, la défense investira aussi dans des casernes.