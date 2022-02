Le parlement flamand approuve la prolongation de l'utilisation du Covid Safe Ticket

Dans l'opposition, le Vlaams Belang et le PVDA ont voté contre l'extension du CST. Le chef de fraction du Vlaams Belang, Chris Janssens (photo), estime que cet instrument est "discriminatoire et qu’il restreint la liberté". Il juge également "incompréhensible et un vrai scandale" qu’il n’y ait pas eu un débat parlementaire de fond sur la prolongation de l’utilisation du CST.

Lise Vandecasteele (PVDA) estime pour sa part que le CST procure un "faux sentiment de sécurité" et qu’il n’y a pas d’arguments légitimes pour en prolonger l’usage.