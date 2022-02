Sammy Mahdi tente à nouveau de faire expulser un prêcheur haineux

L’Office des étrangers veut déporter le prédicateur controversé vers le Maroc. Ouahbour est en effet un Marocain né en Belgique, qui a des enfants mineurs d’âge et dirigerait le Groupe de Maaseik. A ce titre, il aurait aussi été impliqué dans les attentats de Casablanca en 2003, qui ont fait 33 morts. Il aurait aussi recruté des jeunes combattants belges pour la Syrie.

Quoi qu’il en soit, l’homme entretiendrait des relations avec des organisations salafistes et exprimerait des idées extrêmes. La Sûreté de l’Etat décrit Abdallah Ouahbour comme un prédicateur haineux. Sammy Mahdi estime que l’homme "est un danger pour notre sécurité et notre société".

Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de renvoyer le prédicateur au Maroc. Le Conseil du contentieux des étrangers estime que le dossier ne pèse pas assez lourd et que les accusations sont trop générales. Il bloque l’expulsion. Sammy Mahdi veut refaire un essai et entamer un nouveau dossier pour l’expulsion de l’homme. "Je n’abandonne pas. Nous allons tenter de convaincre le juge".

Des erreurs auraient-elles été commises lors de la première tentative d’expulsion du prédicateur ? Mahdi estime que non. "Nous allons tout tenter et voir avec la Justice comment donner au juge la possibilité de consulter tous les éléments du dossier. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que pareils personnages séjournent plus longtemps sur notre territoire'", concluait Sammy Mahdi.